Coronavirus : les librairies classées commerces essentiels

et AFP

publié le 26/02/2021 à 22:00

Alors que Nice et Dunkerque s'apprêtent à vivre leurs premiers week-ends confinés, pas de panique pour les libraires : les autorités ont d'ores déjà classé leurs commerces comme étant essentiels. Selon un décret publié vendredi 26 février, les librairies pourront rester ouvertes en cas de confinement le week-end. Les boutiques sont autorisées à accueillir du public les samedis et dimanches entre 6 heures et 18 heures, indique le texte.

Ce décret a été salué par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot : "Les librairies sont des commerces essentiels. Cela n'a jamais fait aucun doute". "Lors du deuxième confinement, la possibilité du cliqué-emporté et la gratuité des frais d'expédition des livres offerte aux libraires ont permis de maintenir leur activité", a-t-elle précisé dans un entretien avec l'AFP.

Pour rappel, lors du dernier confinement en novembre, les librairies ne pouvaient vendre leurs livres uniquement sur leur seuil et en "click and collect". Considérées non-essentielles, elles ne pouvaient pas recevoir des clients poussant de nombreux libraires, écrivains et éditeurs à dénoncer une mesure jugée injuste.