publié le 21/06/2019 à 09:07

Quelques jours après avoir été élue présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, Brigitte Macron était l'invitée exceptionnelle de Marc-Olivier Fogiel dans RTL Soir jeudi 20 juin. La Première dame, qui succède à Bernadette Chirac dans ce rôle, est revenue sur son quotidien et ses engagements.

Brigitte Macron poursuit actuellement son tour de France. L'épouse du président de la République était à Marseille la semaine dernière, puis à Lyon le 17 juin, où elle a dîné avec son vieil ami Gérard Collomb. Accusée de faire de la politique, la principale concernée a déclaré que les futures élections municipales n'étaient pas au programme des conversations. "Je n'ai ni goût, ni compétence pour la politique", a-t-elle assurée.

La Première dame a profité de cet entretien exclusif sur RTL pour se livrer et dévoiler un peu plus à quoi ressemble réellement sa vie.

1. "Le temps rendra hommage à Emmanuel Macron"

Brigitte Macron a évoqué son mari, Emmanuel, et la façon dont ces deux ans à l'Élysée l'ont changé. "Je serais malheureuse si je le voyais baisser les bras, mais pas un instant je ne l'ai vu dans une situation difficile. Il travaille, il travaille sans arrêt. Il se pose des questions, il répond à ces questions, il trouve des solutions", confie-t-elle.

Brigitte Macron reconnaît-elle des erreurs commises par le président de la République ? "Tout le monde en fait, c'est profondément humain et heureusement qu'on fait des erreurs. Il n'est qu'un homme. On n'a pas des réponses immédiates à tout et je pense que le temps lui rendra hommage".

2. "Nous sommes totalement fusionnels"

La Première dame s'est également exprimée sur son couple : "J'ai profondément confiance en lui. On est là, l'un pour l'autre sans arrêt, 24 sur 24. Nous sommes totalement fusionnels. On a des choses à se dire, parfois pas aimables. On est un couple assez musclé. On se dit les choses". Mais elle précise que cela se passe "toujours portes fermées".



"En règle générale, on reste sur nos positions. Mais je mesure et je dis ça pour tous les présidents, ce qui leur tombe sur les épaules. C'est Atlas, ce dieu qui porte la voûte terrestre", ajoute-t-elle.

3. "Je déteste le mot cougar"

"Ce n'est pas évident quand on n'a pas le même âge. Quand on a une grande différence d'âge (25 ans, ndlr) comme nous nous avons, c'est encore plus compliqué", poursuit-elle. Mais il y a un mot qui lui a souvent été associé et qui l'a profondément choqué : "cougar". "Je déteste ce mot !", qui est employé trivialement pour désigner une femme d'âge mûr qui recherche et séduit des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle.

4. "On a certainement minimisé" l'affaire Benalla

Brigitte Macron est revenue sur l'affaire Benalla. "Personnellement j'ai été étonnée de l'ampleur qu'elle a prise", déclare-t-elle. "Moi j'avais très peu affaire à lui donc j'ai été un peu surprise", ajoute-t-elle. "On a certainement minimisé, certainement", avoue-t-elle. "Peut-être aurait-il fallu dire tout de suite 'il y a un problème'. Mais ce n'est pas si facile parce que c'est de l'humain. Les gens qui travaillent avec nous, du jour au lendemain vous pouvez pas leur dire 'bah non vous travaillez pas avec nous'", confie-t-elle.

5. L'hôpital est au "cœur des préoccupations du Président"

Depuis trois mois, de nombreux services d'urgence sont en grève pour dénoncer le manque de moyens et l'épuisement des soignants. "Je veux leur dire à quel point, je suis fière de notre hôpital, de notre système de santé. Je pense que c'est un des meilleurs au monde. Il faut qu'on fasse très attention et qu'on le sauvegarde. Une priorité absolue", explique la Première dame.



L'hôpital est au "cœur des préoccupations du Président", a-t-elle ajouté. "On sait à quel point ils sont essentiels. Ce ne sont pas simplement des mots. J'ai une confiance absolue dans la médecine de notre pays. Si je peux les aider, maintenant que je suis à la fondation Hôpitaux de France-hôpitaux de Paris, j'essayerais", ajoute-t-elle.