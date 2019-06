et Léa Stassinet

"Il y avait une crise, c'est certain. Quand on en parle avec certains, cette crise, elle était prévisible". Invitée exceptionnelle de RTL Soir ce jeudi 20 juin, Brigitte Macron a évoqué la crise des "gilets jaunes", qui perdure, même si les manifestations rassemblent chaque semaine un peu moins de monde.

"Ce qu'ils disent, c'est qu'à partir du 15 du mois, la vie est impossible. Une fois que vous avez payé votre logement, que vous avez payé tout ce que vous avez à payer, vous ne pouvez pas", a reconnu la Première dame. "Et on veut que nos enfants aient accès au meilleur. Ils (les "gilets jaunes") sont très soucieux que leurs enfants aient accès à tout, hors ce fameux ascenseur social, ils disent qu'il est en panne et je les crois", affirme Brigitte Macron.

"C'est clair que le Président va agir", ajoute son épouse. "Je ne pense pas qu'il avait minimisé" cette crise, poursuit-elle, "je pense qu'il y a des réformes qu'il avait planifiées plus tard qu'il a faites plus tôt".

Le grand débat "a fait beaucoup de bien à Emmanuel Macron"

Cette crise a également été à l'origine du grand débat national, qui selon Brigitte Macron, "a fait beaucoup de bien" au chef de l'État. "C'était parfois long mais ça a été très utile pour lui", estime-t-elle. "Je sais qu'il avait besoin de ces rencontres parce que regardez bien, écoutez-le depuis le grand débat, il a évolué, il est plus près (des gens, ndlr)".

