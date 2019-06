publié le 20/06/2019 à 20:25

Bien qu'au sommet de l'État, Emmanuel Macron a gardé des moments sacrés qu'il partage tous les jours avec son épouse Brigitte. Invitée exceptionnelle de RTL Soir jeudi 20 juin, elle est revenue sur ces "rites sociaux", essentiels à leur équilibre.

"Le rite du petit-déjeuner, où on parle un peu de la journée à venir, le rite du dîner. On dîne toujours ensemble, vers 23 heures parfois, parce qu'il repart travailler", précise la Première dame. "Mais hier on a fait un resto et après on a déambulé dans les rues", confie Brigitte Macron. "Ce qui est très sympa c'est de voir la tête des gens qui nous voient passer en se disant : 'Non c'est pas Macron, c'est pas possible'", raconte-t-elle en riant.

"Donc on a gardé ces rites, on a gardé cette parole qui amorce la journée et qui la clôt", conclut la locataire de l'Élysée, qui rappelle que lorsqu'Emmanuel Macron "a besoin, il sait où je suis. On peut se parler à tout moment de la journée".