publié le 21/06/2019 à 01:42

"Les premières Dames sont sympas". Brigitte Macron semble se faire aux protocolaires visites d'États et au rôle de représentation qui lui incombe en liant aisément avec ses homologues. "On partage beaucoup de choses". Invité de RTL ce jeudi 20 juin, l'épouse du président de la République s'est d'ailleurs livrée sur un moment de complicité passé avec la Première dame américaine à l'occasion des commémorations du Débarquement le 6 juin dernier.

"On était à Colleville-Sur-Mer et à Caen, pendant que les présidents parlaient de l'avenir du monde, Melania (Trump) et moi nous étions au restaurant toutes les deux. On a échangé très agréablement, et on a beaucoup ri", raconte Brigitte Macron qui ajoute avoir "passé un très bon moment".

Même plaisir partagé plus récemment avec la première dame ukrainienne : "Elle était totalement charmante". "Les rencontres sont toujours un bonheur", abonde la première dame française qui précise ne pas seulement côtoyer les grands de ce monde. "Je rencontre les premières dames, mais j'ai aussi rencontré des dames agricultrices"...