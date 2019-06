et Marie-Pierre Haddad

20/06/2019

Depuis trois mois, de nombreux services d'urgence sont en grève pour dénoncer le manque de moyens et l'épuisement des soignants. Brigitte Macron s'est exprimée sur la situation de plus en plus tendue dans les hôpitaux, qu'il faut, selon elle, sauver.

"Je veux leur dire à quel point, je suis fière de notre hôpital, de notre système de santé. Je pense que c'est un des meilleurs au monde. Il faut qu'on fasse très attention et qu'on le sauvegarde. Une priorité absolue", explique-t-elle.

Brigitte Macron ajoute que l'hôpital est au "cœur des préoccupations du président". "On sait à quel point ils sont essentiels. Ce ne sont pas simplement des mots. J'ai une confiance absolue dans la médecine de notre pays. Si je peux les aider, maintenant que je suis à la fondation Hôpitaux de France-hôpitaux de Paris, j'essayerais", ajoute-t-elle.

La fédération hospitalière de France demande ce matin la réouverture de lits pour faire face à la crise. La grève des urgences touche à présent 130 établissements sur un peu plus de 800 dans tout le pays.

