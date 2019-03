publié le 21/03/2019 à 15:34

Le Premier ministre Édouard Philippe "a décidé de ne pas aller" jeudi 21 mars aux questions au gouvernement au Sénat, en signe de désaccord avec la décision de la chambre haute de saisir la justice du cas d'Alexandre Benalla, mais également de proches d'Emmanuel Macron. Un fait rarissime sous la Ve République.



Auparavant, le bureau du Sénat a signalé au procureur de la République de Paris le "possible faux témoignage" d'Alexandre Benalla, de Vincent Crase et de Patrick Strzoda, d'Alexis Kohler et du général Lavergne.

"Le Premier ministre a décidé de ne pas y aller et il vient de parler au président du Sénat Gérard Larcher pour lui en donner les raisons", a déclaré un conseiller à Matignon. Juste avant la séance, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux avait dénoncé devant les journalistes un acte "politiquement bas et moralement très grave", en fustigeant "un tribunal politique".

"C'est politiquement bas et c'est moralement très grave"

Avant d'entrer dans l'hémicycle, Benjamin Griveaux a qualifié le Sénat de "tribunal politique" : "Ni en fait ni en droit, rien n'est fondé dans la décision qui a été prise ce matin" et le Sénat s'est transformé ainsi "en tribunal politique". "Dans la période, le rôle du Sénat, ça n'est pas d'affaiblir, de diviser et de faire en sorte que le pays ne retrouve pas l'unité nationale dont nous avons tant besoin. C'est politiquement bas et c'est moralement très grave", a-t-il ajouté.



Cette décision a également fait réagir le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand (LREM), qui a décidé de "ne plus participer" à une conférence commune prévue vendredi avec son homologue du Sénat Gérard Larcher.



Richard Ferrand "décide de ne plus participer à la conférence commune avec le Président du Sénat Gérard Larcher prévue ce vendredi 22 mars à SciencesPo à Lille", a indiqué la présidence dans un communiqué, en dénonçant une utilisation des "fonctions de contrôle parlementaire à des fins politiciennes" par le Bureau du Sénat.