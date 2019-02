Affaire Benalla : Édouard Philippe est "dans son rôle", dit Alain Duhamel

publié le 21/02/2019 à 20:10

Au lendemain des conclusions de l'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, le Premier ministre s'est déclaré "déçu" jeudi 21 février, par une commission, présidée par Philippe Bas (LR), qu'il juge "très politique".



Édouard Philippe est ici dans son rôle de substitut d'Emmanuel Macron. Le problème de fond est que le président de la République considère que le rapport du Sénat est une intrusion sur le territoire présidentiel et que c'est contraire à la séparations de pouvoirs.

S'il répondait lui-même sur le fond au rapport de la commission du Sénat, il serait à son tour accusé d'aller sur le territoire législatif.



Donc Emmanuel Macron se tait. D'autant plus qu'il n'a pas intérêt à parler. Et s'agissant du grand débat et s'agissant de la question de l'antisémitisme, il s'est placé au niveau d'un président de la République s'adressant à l'ensemble des Français. S'il faisait de "l'escrime" contre le Sénat, il redescendrait fatalement.

Il faut donc que ce soit le Premier ministre qui s'exprime et qui défende les collaborateurs personnels d'Emmanuel Macron. Il faut aussi que ce soit Édouard Philippe qui parle au nom de sa majorité et qu'il politise au maximum le sujet pour se défendre.