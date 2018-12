publié le 12/12/2018 à 07:35

Au moins trois personnes ont été tuées et douze ont été blessées, dont six grièvement dans une fusillade sur le marché de Noël de Strasbourg, mardi 11 décembre peu avant 20 heures. Fiché S, le tireur, blessé au bras, est activement recherché par quelque 350 personnes.



Emmanuel Macron s'est rendu pendant une heure cette nuit à la cellule de crise dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur. Il a exprimé sur Twitter la "solidarité de la nation toute entière pour Strasbourg, nos victimes et leur famille". Les drapeaux seront en berne aujourd'hui dans la capitale alsacienne.

Précisons que les écoles, les collèges et lycées seront ouverts. Mais Christophe Castaner conseille aux parents qui le peuvent de garder leurs enfants à domicile. Toutes les manifestations prévues aujourd'hui à Strasbourg sont annulées et les musées sont fermés.

À écouter également dans ce journal

Économie - Les patrons des plus grandes banques françaises se sont engagés à ne pas accroître les frais bancaires en 2019, "alors que des augmentations étaient prévues", selon l'Élysée.



Justice - L'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière a été condamné mardi à Paris à huit mois de prison avec sursis et 375.000 euros d'amende pour abus de biens sociaux, pour avoir accordé un emploi de complaisance à la femme de François Fillon, Penelope, à La Revue des deux mondes.



Justice - Jawad Bendaoud dort en prison depuis hier soir. Il a été condamné à six mois de prison ferme pour avoir menacé de mort une victime des attentats du 13 novembre. Il lui aurait dit dans les couloirs du palais de justice de Paris : "Je vais te tuer".



Football - Mission accomplie pour le PSG. Les hommes de Thomas Tuchel se sont qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions en battant l'Étoile Rouge de Belgrade 4-1.