publié le 13/05/2020 à 11:00

Beaucoup de Français ont remarqué une augmentation des prix dans les supermarchés, notamment sur les fruits et légumes. Cela s'explique en partie par l'origine française des produits. "La tomate française coûte plus cher que la tomate espagnole. C'est une réalité. C'est bien de cela qu'il faut que nous parlions en face. J'appelle au patriotisme alimentaire, au patriotisme agricole", a déclaré le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume sur RTL ce mercredi 13 mai.

"Il faut que nos concitoyens achètent français, a martelé Didier Guillaume. Il faut développer notre agriculture si on veut de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté agricole. Mais comme c'est un peu plus cher, nous devons travailler afin d'être plus concurrentiels. L'agriculture française doit être compétitive. Les prix payés aux producteurs doivent être plus forts que ce qu'ils ne sont aujourd'hui."

"Mais ça ne peut pas être répercuté toujours aux consommateurs, il n'est pas question que les Français qui souffrent en ce moment, qui n'ont pas travaillé, qui ont été au chômage partiel, qui ont perdu de l'argent, aient la double peine en allant faire leurs courses en voyant les prix qui leur mettent un coup de barre sur la tête", a prévenu le ministre de l'Agriculture.

"Les prix sont surveillés par le ministère de l’Économie et des Finances, a expliqué Didier Guillaume. C'est le travail de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). Je travaille quotidiennement avec Bruno le Maire et ses services. Nous regardons tout cela. "