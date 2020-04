Coronavirus : pourquoi le prix des fruits et légumes s'est envolé

publié le 22/04/2020 à 18:33

Au programme ce mercredi 22 avril : les courses alimentaires. Selon l'UFC Que choisir, les fruits et légumes ont vu leur prix augmenter de 9% depuis le début du confinement. Comment s'explique ce bond ?

La principale raison de cette flambée des prix est la fermeture des frontières et le fait que la plupart des circuits de distribution s'approvisionnent désormais en produits français, de meilleure qualité mais plus chers. Ils sont plus chers car les exploitations agricoles françaises sont plus petites qu'en Espagne ou au Maroc et que le coût du travail en France est plus élevé.



Relocaliser la production revient-il à faire monter les prix ? Si on a massivement parié sur les délocalisations, c'est pour apporter aux consommateurs les prix les plus bas. Il y a aussi un autre facteur qui joue : le prix du transport.

Cette hausse des prix est-elle durable ?

Si les grandes filières changent durablement leur circuit d'approvisionnement, la hausse des prix des fruits et légumes va durer. C'est une micro démondialisation improvisée. Il n'est pas exclu que ce type de phénomène se retrouve dans d'autres secteurs. Il faut relativiser la hausse totale car, sur un an, elle ne que de 3%.

