Confinement : quels produits sont concernés par les hausses de prix ?

publié le 23/04/2020 à 10:01

D'après l'UFC-Que Choisir, qui a relevé les prix dans plus de 4.000 drives de supermarchés en France, le prix des fruits et légumes a grimpé de 9% depuis le début du confinement. Et ce n'est qu'une moyenne, car cette inflation se constate aussi, et encore plus, sur le bio.

Comment expliquer ces envolées ? Les productions agricoles d'Espagne, du Maroc et de Pologne ne passent plus les frontières, les centrales d'achats se concentrent donc sur la production nationale, ce qui se répercute sur les consommateurs.

Les agriculteurs, eux, ont été privés de leurs saisonniers étrangers bon marché, remplacés par des travailleurs français, ce qui a pesé sur leur coût de production, déjà structurellement supérieurs à ceux de leurs homologues européens.

Les coûts de transports ont également augmenté de 30% depuis le début du confinement. Il y a moins de camions vers les supermarchés et, quand ceux-ci repartent, ils repartent à vide.

Augmentation des produits d'entretien

Dans les champs comme dans les magasins, les mesures sanitaires ont également un impact. Pour les autres produits, il va également falloir s'attendre à ce que la facture des courses soit plus élevée.

L'alimentation ou les produits d'entretien enregistrent des hausses : les pâtes et la farine, comme on le sait depuis un certain temps, mais aussi le savon (+10%), les lingettes désinfectantes (+21%)...