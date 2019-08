publié le 05/08/2019 à 08:42

"Je crois qu'il y a une grande émotion dans le pays. Il y a une prise de conscience que depuis quelques mois, il y a des dérapages. On s'est refusé à employer le terme de violences policières, mais malheureusement, c'est cela." Julien Dray, membre du bureau national du Parti socialiste et conseiller régional d'Île-de-France invité de RTL, fustige le comportement des forces de l'ordre lors de la disparition et la mort de Steve.

"Dans la gestion du maintien de l’ordre, qui n’est pas une chose facile, il se passe des choses inacceptables dans notre pays, a expliqué Julien Dray. Et notamment à Nantes, ce soir-là, évidemment les décisions qui ont été prises par les responsables des forces de l'ordre et le comportement des forces de l'ordre ne sont pas acceptables. Et c'est très grave, car c'est un jeune homme qui est mort."

"Ce qui est encore plus énervant, et agaçant, et irritant, et dommageable pour le rapport de la population à la police, c’est le déni de ce qui s'est passé, la volonté de trouver des explications qui n'avaient aucun sens, comme les propos pour le moins ridicules du ministre de l'Intérieur, ajoute le socialiste. Il suffit de regarder les images sur Internet pour voir qu’il y a une corrélation entre l’intervention et la mort de ce jeune homme."

"Des mauvaises habitudes se sont installées"

Quand l'IGPN, la police des polices nie qu'il y ait eu des charges, pour Julien, les vidéos sont sans appel, "il y a des charges. On voit bien les policiers avancer. Ils ne sont pas en train de courir, mais on les voient avancer. Ils avancent avec des chiens qui aboient, la nuit, il est 3 heures du matin. Ils n’ont pas fait un 100 mètres, mais les vidéos montrent qu’ils avancent, fortement. Il y a des interventions brutales sur des individus."



Vous avez en permanence la volonté de criminaliser les mouvements sociaux comme des mouvements de jeunes."

Le socialiste n'hésite pas à mettre en cause les forces de l'ordre : "Des mauvaises habitudes se sont installées ces derniers mois. On a laissé les esprits les plus échauffés de la police prendre le dessus sur ce qui devrait être un commandement raisonnable et l'utilisation proportionnée de la force quand il y a besoin".