Steve : visée par l'IGPN et le gouvernement, la mairie de Nantes répond aux attaques

publié le 01/08/2019 à 01:11

Mardi 30 juillet, quelques heures seulement après avoir appris que le corps retrouvé dans la Loire en début de semaine était bien celui de Steve Maia Caniço, le premier ministre Édouard Philippe a rendu publiques les conclusions de l'enquête de l'IGPN sur l'intervention de la police le soir de la Fête de la musique à Nantes, où le jeune homme avait disparu.

Si l'IGPN estime que l'intervention était "justifiée" et non "disproportionnée", elle pointe du doigt l'organisation de cette soirée. "S’il y a eu affrontements entre fêtards et entre cinq et onze personnes tombées à l’eau, c’est bien parce que la mairie de Nantes n’avait mandaté que deux agents de sécurité et qu’elle avait fait positionner des barrières le long d’une partie seulement du quai Wilson", souligne-t-elle.

Des suspicions qui ont poussé Édouard Philippe a saisir l'Inspection générale de l'administration pour "comprendre les conditions d’organisation de l’événement par les pouvoirs publics, mairie et préfecture, ainsi que les organisateurs privés".

Après 5 semaines d'enquête, l'IGPN n'est toujours pas en mesure de dire ce qui s'est passé Joanna Rolland, la maire de Nantes Partager la citation





Des accusations auxquelles la mairie de Nantes a répondu mercredi 31 juillet. Sur Twitter, la maire de la ville Joanna Rolland a affirmé : "Plus que jamais l'heure n'est pas à la polémique mais à la recherche de la vérité".

Et d'ajouter : "Je constate qu'après 5 semaines d'enquête, l'IGPN n'est toujours pas en mesure de dire ce qui s'est passé dans la nuit du 21 au 22 juin dernier sur le quai Wilson à Nantes. C'est pour le moins troublant et inquiétant".

Comme depuis les premiers jours, je demande la vérité, la transparence doit être totale. Nul ne peut transiger sur la transparence quand il s'agit de la mort d'un homme. 3/3 — Johanna Rolland (@Johanna_Rolland) July 30, 2019

De son côté, Gilles Nicolas, l'adjoint au maire à la Sécurité à Nantes, a réagi dans le détail aux conclusions de l'IGPN auprès de franceinfo. "La Fête de la musique, nous l'organisons dans le centre-ville où je prends un arrêté, des mesures anti-intrusion et où l'on met en place notre police municipale. Pour les 'sound-systems' qui s'installent sur le quai Wilson (où à disparu Steve, ndlr), la Ville ne délivre aucune autorisation car cela relève de la police spéciale du préfet relative à l'organisation des 'free parties'", souligne-t-il.



"Bien que juridiquement non compétente, la Ville reconduit chaque année un dispositif de prévention avec un canot de sauvetage et deux agents de sécurité qui sont là pour faire la liaison avec le poste de secours situé dans le Hangar à bananes (une ancienne friche portuaire située sur l'île de Nantes où sont aujourd'hui installés bars, restaurants et discothèque et connue pour être animée de jour comme de nuit).



Malgré les conclusions de l'enquête de l'IGPN le déroulé de la soirée du 21 au 22 juin dernier reste flou. L'enquête judiciaire conduite par deux juges d'instruction devrait permettre de faire la lumière sur les circonstances de la mort de Steve Maia Caniço.