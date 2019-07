publié le 31/07/2019 à 05:16

Le rapport de l'IGPN n'établit pas de lien entre l'intervention de la police et la disparition de Steve à Nantes, a indiqué hier le premier ministre Édouard Philippe, qui promet "de faire toute la lumière". Les proches de Steve attendent les résultats de l'autopsie, qui a été pratiquée hier matin sur son corps retrouvée dans la Loire la veille.

Le rapport de l'IGPN, la police des polices, semble plutôt pointer du doigt la responsabilité des organisateurs de la Fête de la musique sur les quais tout comme la mairie qui n'avait mandaté que deux agents de sécurité privé ce soir-là

"Plus de cinq semaines après les faits, le déroulement de cette soirée, l'enchaînement des faits, restent confus. Je ne peux évidemment pas m'en satisfaire. C'est pourquoi j'ai décidé de saisir aujourd'hui l'Inspection générale de l'administration pour aller plus loin et comprendre les conditions d'organisation de l'événement par les pouvoirs publics : mairie et préfecture, ainsi que par les organisateurs privés", a-t-il expliqué.

