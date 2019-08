publié le 03/08/2019 à 12:59

La journée en hommage à Steve Maia Caniço a débuté samedi 3 août à Nantes. Le corps sans vie du jeune homme, tombé dans la Loire le soir de la fête de la Musique au cours d'une intervention musclée de la part des forces de l'ordre avait été retrouvé le 29 juillet dernier. Ce samedi, un premier rassemblement a démarré en fin de matinée à l'endroit même où Steve avait chuté dans le fleuve.

La foule est restée de longues minutes les yeux rivés sur cette immense grue jaune, où est accrochée une pancarte sur laquelle on peut lire "Où est la justice pour Steve ?". C'est à quelques mètres de là que le corps du jeune homme de 24 ans a été découvert. "La France est en deuil", explique Marie qui distribue des brassard noirs.

"Depuis mes 18 ans, je fais la Fête de la Musique à Nantes, jamais ça s'est fini comme ça", explique Simon. "On sait tous la dangerosité du quai. À 4h du matin, une dernière musique ne mérite pas d'envoyer des grenades lacrymogènes. Si la police n'avait pas été là, à mon avis le drame ne serait pas arrivé", ajoute-t-il.

Le rassemblement s'est terminé sur les bords de la Loire où certains ont déposé des fleurs sur le berges et allumé des bougies. Vers 13h, une seconde manifestation partira depuis le centre-ville et c'est celle-là qui inquiète les autorités car des black blocs sont attendus.

À écouter également dans ce journal

Circulation - Le grand chassé-croisé de l'été a débuté. Selon Bison Futé, c'est même la pire journée de l'année. Drapeau noir dans le sens des départs et rouge pour les retours depuis le sud-est du pays.

Alimentation - Attention si vous avez acheté du Roquefort ces dernières semaines. Plusieurs lots de la marque Société sont rappelés, en raison d’une possible contamination aux salmonelles. Les produits concernés sont les portions 25g et les tranches de 200g de Roquefort AOP commercialisés entre le 9 juillet et le 2 août 2019 partout en France.

Gard - Dans le Gard, très vive émotion à Générac et aux alentours. Vendredi, un pilote de bombardier d'eau est mort lors d'une intervention au-dessus d'un feu. Il s'agit d'un ancien pilote de l'armée de l'air, marié, deux enfants. Son appareil a accroché la cime des arbres alors qu'il s'apprêtait à plonger dans une colonne de fumée pour effectuer son largage.

Var - À Oullioules, près d'une semaine après la fusillade qui a fait 3 morts dont une vacancière, l'émotion est toujours palpable. Samedi en fin de matinée, un rassemblement a eu lieu devant la mairie, en présence de 300 personnes.