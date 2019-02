et AFP

publié le 21/02/2019 à 11:36

Le gouvernement et la majorité contre-attaquent. Au lendemain de la présentation des conclusions du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, Édouard Philippe s'est déclaré "déçu". Pour le Premier ministre, la commission présidée par Philippe Bas (Les Républicains) était "très politique".



Les sénateurs ont agi "de façon totalement orientée politiquement (...) Ce rapport, c'est une sorte de torpille politique qui était fomentée par les sénateurs LR, socialistes", avait accusé plus tôt le délégué général de La République en marche, Stanislas Guerini, sur Radio Classique.

