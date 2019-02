publié le 20/02/2019 à 16:02

Alexandre Benalla, ou l'itinéraire d'un enfant gâché. En neuf mois, le collaborateur d'Emmanuel Macron sera passé de l'Élysée à la prison de la Santé. Un juge a décidé de le placer en détention provisoire, parce qu'il n'avait pas respecté son contrôle judiciaire.



Son ami Vincent Crase, ancien employé de La République En Marche et lui aussi mis en examen dans cette affaire, a également été placé en détention provisoire, a révélé son avocat mardi soir, Me Christian Saint-Palais.

La ministre de la Justice Nicole Belloubet a affirmé, ce mercredi 20 février, que la justice n'était pas "sous pression" dans le traitement de l'affaire Alexandre Benalla qui empoisonne l'exécutif depuis l'été, au lendemain du placement en détention provisoire de l'ex-collaborateur du président Macron. Quelles sont ses conditions de détention ?

Cellule de 9m², téléphone et cour de promenade

Alexandre Benalla n'est pas en quartier VIP. Tout simplement parce qu'il a été supprimé dans la prison de la Santé. Question d'époque, aujourd’hui un statut spécial pour les "people", ça ne passe plus. En revanche, comme toutes les prisons, la Santé dispose d'un quartier pour personnes vulnérables. On y trouve aussi bien les détenus fragiles, susceptibles d’être pris à parti, comme les violeurs ou les pédophiles, par exemple, que les détenus médiatiques, eux aussi potentiellement, cibles des autres prisonniers.



C'est là que Alexandre Benalla est détenu, dans une cellule standard de 9 mètres carré avec télévision et plaque électrique. Et, nouveauté spécifique à la prison de la Santé, un téléphone fixe, sur écoute, avec une liste de numéro limité soumise aux juges. C'est le dispositif qui doit être généralisé dans les prisons. Et même si il arrivait à se procurer un portable, le système de brouillage, nouvelle génération, empêcherait toute communication, assure l’administration pénitentiaire.



Dernière précision : Alexandre Benalla bénéficie d'une cour de promenade séparée, avec les autres détenus de son quartiers. Parmi eux, on trouve par exemple le rappeur MHD ou les deux policiers du 36 Quai des Orfèvres, condamnés pour viol.