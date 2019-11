publié le 25/11/2019 à 09:16

La décrue, après les inondations dans le sud-est du pays, ce week-end du 23 au 24 novembre, s'est amorcée ce lundi 25. Et avec elle, se dévoile peu à peu les dégâts causés par les récentes intempéries, qui sont à l'origine du décès d'au moins quatre personnes.

Pourtant, ce n'est pas la première fois que la région est touchée par de telles inondations. Certains habitants accusent même les autorités de ne pas avoir su tirer les leçons du passé. "C'est un désastre.[...] Il y a longtemps que je dis qu'au niveau de la mairie, ils ont une responsabilité, parce qu'on a laissé la mairie construire depuis des années et des années des entrepôts, des terrains, des commerces sur des zones inondables. Le Muy a été déjà ravagé 3 fois, ce n'est pas normal", affirme Patrick, un habitant du Var au micro de RTL.

"Il y a un moment où il faut prendre l'initiative de dire :'[...] comme dans certains endroits on rase les maisons, on rase les quartiers, on exproprie et on construit dans des endroits où il faut construire'. On ne peut pas constamment avoir des catastrophes à répétition de cette gravité sans qu'on prenne des dispositions. À mon avis ça aurait pu être évité", ajoute-t-il.



