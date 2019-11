publié le 24/11/2019 à 18:22

Près de 6 Français sur 10 approuvent la journée d'action et de grève du 5 décembre prochain pour protester contre la réforme des retraites, selon un sondage BVA pour RTL. L'approbation du mouvement est quasiment majoritaire dans toutes les catégories de la population à l'exception des retraites (42% seulement), qui ne seront pas impactés par la réforme, des cadres (45%) et des plus diplômés (42%).

"Il y une opinion publique favorable. Le 5 décembre, il y a une journée d'actions dans tous les secteurs d'activités. La mobilisation sera massive dans le privé", assure Philippe Martinez lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 24 novembre.

Pour le secrétaire général de la CGT, "ce sera une journée de grève et quand il y a grève massive, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a aura beaucoup de salariés, il y a plein de salariés de petites entreprises qui nous contacte pour s’informer sur le droit de grève (...) C'est très massif et bien au delà des régimes spéciaux".