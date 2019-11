publié le 25/11/2019 à 06:50

À cause du nombre important de grévistes, notamment à la SNCF et la RATP pour le jeudi 5 décembre, le gouvernement s'inquiète de la possibilité d'assurer un service minimum dans les transports publics, comme l'exige la loi de 2007. Alors la droite a eu une idée : réquisitionner les personnels grévistes.

Bruno Retailleau, président des sénateurs Les Républicains, a en effet l'intention de déposer d'ici là une proposition de loi pour garantir ce service minimum dans les transports, et réquisitionner les grévistes, au moins aux heures de pointe.

Pour Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, une telle loi ferait entrave au droit de grève et serait anticonstitutionnelle : "Pourquoi ne pas supprimer le droit de grève pendant qu'on y est ? Moi je demande aux hommes politiques qui ont ces déclarations de plutôt s'interroger. Pourquoi quand il y a 97% de grévistes dans une entreprise on ne prend pas en compte ce qui se passe plutôt que de dire qu'il faut supprimer le droit de grève… C'est ça qui est en cause aujourd'hui".

À écouter également dans ce journal

Intempéries dans le Var - Si le temps est à l'accalmie dans le Var, le département est maintenu en vigilance orange pour risques d'inondation par Météo-France. Un homme de 77 ans, disparu depuis samedi à Saint-Antonin-du-Var, est toujours recherché. Le bilan humain est déjà lourd sur la Côte-d'Azur : quatre morts à déplorer.

Violences conjugales - C'est ce lundi que le gouvernement présente ses conclusions sur son "Grenelle" contre les violences faites aux femmes. Une cinquantaine de mesures doivent être annoncées, dont la possibilité pour les victimes de porter plainte directement depuis le service d'urgences.

Ligue 1 - L'Olympique de Marseille a battu Toulouse dimanche soir en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Victoire 2-0 avec des buts de Benedetto et Radonjic. Les Marseillais ont récupéré la deuxième place du classement.