publié le 24/11/2019 à 18:44

Un amendement pourrait changer la vie des consommateurs... Il vient de la majorité, soutenu par le gouvernement vise à supprimer les tickets de caisses pour les achats de moins de 10 euros, même si vous pourrez toujours le demander.

L'objectif ? Faire des économies de papier, il faut dire qu'un seul hypermarché utilise l'équivalent d'un rouleau de 848 kilomètres de long chaque année. Mais tout le monde n'est pas emballé.

"J'aime bien maîtriser ma situation, je suis mes comptes pour ne pas me retrouver à découvert", signale un passant à l'accent du sud, dans un hypermarché de la région toulousaine. Une mère sort du magasin et de suite, elle surveille que les bons articles ont été correctement scannés. "Si on ne regarde pas, parfois, c'est 5 euros... Ils se trompent, ça va dans leur poche et pas dans la notre !", dit-elle.

Les avis sont partagés, toute génération confondue, la fin du ticket papier est un geste écologique qui est apprécié. "Il nous sert à rien, il y a déjà pas mal d'endroit où on nous demande si on le veut", souligne une dame. "J'ai même pris l'habitude de dire que j'en n'ai pas besoin pour ne pas que le caissier en sorte. Aujourd'hui, tout est numérisé. D'ailleurs, en général, on les retrouve par terre sur le parking".

À écouter également dans ce journal

Intempéries dans le Sud-Est - Décrue sur la Côte d'Azur, mais le bilan est déjà lourd et les dégâts considérables pour des milliers de particuliers. À cette heure, 2 personnes sont décédées, 3 sont portées disparues. Par ailleurs, 2.400 foyers sont toujours privés d'électricité.

5 décembre - À 12 jours de la grève du 5 décembre, Philippe Martinez, le patron de la CGT annonce au Grand Jury RTL- Le Figaro - LCI, qu'il se rendra à la réunion organisée à Matignon, alors qu'il est accusé d'avoir séché plusieurs rendez-vous. Concernant la journée de mobilisation, il dit "craindre des violences".

Incendie dans le Val-de-Marne - Deux personnes et un blessé grave, c'est le bilan d'un incendie dans un appartement dont les fenêtres étaient murées à Ivry-sur-Seine.