publié le 24/11/2019

Des trombes d'eau se sont abattues sur le Var et les Alpes-Maritimes entre vendredi et dimanche entraînant la crue de nombreux cours d'eau et isolant plusieurs villes et villages. Un "épisode méditerranéen" d'une intensité "historique", selon le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine, qui a souligné que "les dégâts seront certainement considérables".

Dans certaines zones du Var, il est tombé l'équivalent de deux à trois mois de pluie en 24 à 48 heures, a souligné VigiemétéoFrance. À Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, la rivière Argens est montée à plus de sept mètres, battant les records de précédentes crues en 2011. L'eau est entrée dans des restaurants et des maisons.

Au total, les pompiers du Var et des Alpes-Maritimes ont effectué quelque 1.700 interventions, avec le renfort des départements voisins. Ils ont procédé à de nombreux hélitreuillages dans la nuit pour sauver des personnes menacées par les flots. Deux personnes sont portées disparues, et deux corps sans vies ont été découverts dans le département du Var.