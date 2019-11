publié le 25/11/2019 à 07:39

Conséquence des pluies diluviennes qui ont touché le sud-est de la France ce week-end, 1.550 foyers sont privés d'électricités dans le Var et les Alpes-Maritime ce lundi 25 novembre. Si la décrue est annoncée, l'épisode devrait laisser des traces. Il est tombé par endroits plus de 3 mois de pluie en 3 jours.

"Il y a eu au moins 40 centimètres d'eau, de la boue de partout", affirme la responsable d'une entreprise de machine-outil des Alpes-Maritimes. La Siagne, un fleuve côtier, est sortie de son lit, inondant au passage les locaux de sa société.

Heureusement pour les salariés, l'alerte a bien fonctionné et le bâtiment a pu être évacué à temps. Mais les dégâts matériels sont importants et le préjudice est encore difficile à chiffrer. "Il y a pas mal de produits qui sont inutilisables, des postes à souder qui ont été inondé, des postes en réparation qui ont été inondés aussi. [...] C'est un coup dur", regrette la gérante l'entreprise. De nombreux commerces, ainsi que des écoles, vont rester fermés dans la région ce lundi.



À écouter également dans ce journal

Grève du 5 décembre - La CGT tente de mobiliser la jeunesse pour le 5 décembre. Si la colère des étudiants est bien réelle, la réforme leur paraît encore lointaine et abstraite.

Grenelle sur les violences conjugales - Le gouvernement va annoncer une cinquantaine de mesures retenues après le Grenelle sur les violences conjugales. Parmi elles, la création de centres de sensibilisation pour les agresseurs.

États-Unis - Après Donald Trump, un second milliardaire se lance à la course à la Maison-Blanche. Michael Bloomberg, ancien maire de New York, a annoncé le 24 novembre être candidat à l'investiture démocrate.