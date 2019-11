publié le 24/11/2019 à 08:29

Après un véritable déluge, samedi 23 novembre, à Cannes, Nice et Biot (Alpes-Maritimes), les habitants ont entendu retentir la sirène d'alarme. Elle a été déclenchée pour alerter de la mise en place de la vigilance rouge.

Le dispositif Orsec a également été activé par le préfet, les populations invitées à rester chez elles et les déplacements fortement déconseillés. Fermée hier, l'autoroute A8 a été rouverte à la circulation ce matin.

Vers Cagnes-sur-Mer, sur la route qui longe la côte, la mer a également fait de gros dégâts, submergeant la chaussée de galets et de sable. La force des vagues a même projeté sur la voie trois pointus, ces fameux petits bateaux de pêche.

"C'est très impressionnant, il y en a pour au moins 4 ou 5 heures de boulot pour nettoyer tout le bord de mer" témoigne le gérant d'un bar. La route a été fermée à la circulation, tout comme une partie de la promenade des Anglais, à Nice.

Enfin, c'est aussi à Cagnes-sur-Mer qu'un glissement de terrain a fait le blessé le plus sérieux de ces intempéries : un homme de 78 ans a été enseveli par une coulée de boue alors qu'il se trouvait dans son petit cabanon.

Un peu plus loin, à Villeneuve Loubet, dans le quartier des Ferrayonnes, le Loup a débordé et plusieurs riverains ont dû être mis en sécurité durant une bonne partie de la nuit. En début de matinée, 4.000 foyers restaient privé d'électricité dans la région, où deux personnes sont encore portées disparues.

A écouter également dans ce journal

Manifestations - Les marches contre les violences faites aux femmes organisées ce samedi, ont rassemblé 150.000 personnes en France, selon les organisateurs, soit trois fois plus que l'an dernier. Dans la capitale, ils étaient environ 50.000.



Environnement - Les tickets de caisse vont-ils disparaître ? Un texte sera présenté lundi à l'Assemblée national. Il prévoit de supprimer dans les trois ans leur impression automatique pour les achats de moins de 30 euros.



Transports - Lundi et mardi, le trafic des TGV dans le Nord sera réduit. Les cheminots protestent contre une modification des horaires des Ter. Conséquence : seul un TGV sur deux circulera lundi entre Paris et les Hauts de France.