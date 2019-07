Les infos de 6h30 - Canicule : des milliers de poissons retrouvés morts à Marignane

publié le 01/07/2019 à 07:58

Conséquence de la canicule, des dizaines de milliers de poissons sont morts dans l’étang de Bolmon, à Marignane (une trentaine de kilomètres de Marseille) dans la nuit de samedi 29 à dimanche 30 juin. La cause est un manque d'oxygène dans l'eau. Du coup tout le parc autours, qui accueille habituellement les promeneurs a été interdit d’accès jusqu’à nouvel ordre.



"Je me promène ici tous les jours, c’est une catastrophe. Quand j’ai vu ça ce matin, ça m’a mis la chair de poule. On a énormément de muges, des anguilles et quelques carpes aussi. On a découvert ça dimanche matin", raconte à RTL Simone, une promeneuse.

Quant Richard Bonacase, responsable des services techniques de la Ville de Marignane, il semble très affecté par ce paysage mortuaire. "des lances à incendie ont été installé pour ré-oxygéner l’eau à certains endroits. Tous les poissons meurent, maintenant la priorité c’est de sauver la vingtaine de cygnes que nous avons et que les promeneurs viennent nourrir le week-end. Pour moi c’est une mini-catastrophe naturelle, on est dépités", confie-t-il.

Baignade interdite

Impossible de mettre les pieds dans l’eau pour le moment. Des centaines de muges et d’anguilles mortes forment une bande de 50 cm sur tout le pourtour de l’étang, et d’autres poissons flottent le ventre à l’air au milieu de l’eau.

Des pêcheurs doivent intervenir ce matin pour ramasser à la fourche 100 tonnes de poissons morts, c’est leur estimation. Leur travail devrait durer toute la semaine. Le phénomène s’est déjà produit, mais jamais aussi tôt dans l’été. Le Maire de Marignane Eric Le Disès réclame depuis longtemps la réouverture du canal du Rove qui permettrait d’oxygéner l’étang et d’éviter de nouvelles hécatombes.

