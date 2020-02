publié le 10/02/2020 à 06:26

32 départements sont toujours en vigilance orange et le risque de submersion reste importants près des côtes. La tempête Ciara balaye la France. Sur un large tiers nord du pays, de la Bretagne au massif des Vosges, du Nord-Pas-de-Calais au sud de l'Île-de-France ainsi qu'en Corse, les bourrasques soufflent.

C'est une violente tempête hivernale avec des pointes à 165 km/h enregistrées à Barfleur dans la Manche et 140 km/h dans le Pas-de-Calais. Le littoral est particulièrement touché avec des vagues impressionnantes. À Calais, le correspondant de RTL a constaté que la nuit a été agitée mais un peu moins que ce qui était prévu.

Le pompiers ont été actifs sur tout le secteur du Nord et du Pas-de-Calais. Ils ont procédé à près de 1.550 interventions dans les deux départements, et plus particulièrement sur la Côte d'Opale. Chutes d'arbres, chutes de fils électriques, toitures abîmées ont été constatées.



Aucune victime n'est à déplorer. La liaison trans-manche du port de Calais a repris partiellement cette nuit. De nombreux retards sont néanmoins déjà annoncés. Au niveau des transports, le trafic TER sera perturbé a annoncé la SNCF, tout comme les transports scolaires. La vigilance orange est maintenue jusqu'à 9 heures.

