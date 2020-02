Tempête Ciara : quelles seront les régions touchées en France ?

publié le 08/02/2020 à 13:32

La tempête Ciara va frapper le nord de la France ces dimanche et lundi 8 et 9 février. Après avoir sévi dans l'Atlantique Nord, elle va s'attaquer à l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre et le nord de la France.

Selon les prévisions de Météo France, "entre dimanche et lundi, la tempête va apporter des rafales de vent entre 100 et 120 km/h dans les Hauts-de-France, particulièrement sur le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, 90 à 100 km/h sur les autres régions au nord de la Loire, 130 km/h voire plus près des côtes de Manche et sur les Vosges". Météo France évoque des "risques de vagues-submersion en Manche".

Ce matin déjà, les Ardennes ont été placées en alerte orange inondation jusqu'au dimanche 9 février à 6 heures du matin. Une vigilance orange qui pourrait évoluer vers une alerte aux vents violents. Des rafales qui devraient s'accompagner de fortes précipitations. La préfecture a conseillé aux habitants du secteur de limiter leurs déplacements et d'être extrêmement vigilants.

🌬️🌊 le passage de la tempête #Ciara provoquera des vents violents pouvant atteindre 130 km/h sur les #HDF et en particulier sur le #Nord, le #PasDeCalais et la #Somme. 1 risque de vague submersion marine existe sur la Manche. Consignes de sécurité https://t.co/WCcCVsXpFX pic.twitter.com/JCcjx9AjJb — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) February 7, 2020