publié le 29/01/2020 à 09:35

À Miraumont dans la Somme, des pompiers volontaires rénovent bénévolement leur caserne. Ils bricolent sur leur temps libre le week-end, entre deux interventions. C’est une manière de faire des économies, de souder les équipes et de conserver le centre de secours dans ce village de 700 habitants.

Le camion d’intervention est garé devant. Le centre de secours de Miraumont, avec sa façade en briques, ornée de drapeaux tricolores, est juste derrière l’église. Les hommes en tenue sont déjà au travail, et comme chaque week-end, ces pompiers volontaires sortent perceuses et boites à outil pour rénover cette petite caserne. "Ici, il n'y avait rien. On est tous bricoleurs et tous pompiers, donc s'il y a une urgence, on est prêts à partir", assure le chef de centre Jean Marc Champy.

Le projet a été lancé lors du repas de Sainte-Barbe il y a 1 an, ce n’est pas une obligation pour ces soldats du feu. C'est le SDIS centre départemental d’incendie, qui a financé le matériel, avec quelques dons d’artisans, chacun y met du sien comme Arnaud, qui travaille dans le bâtiment à Amiens : "C'est important d'avoir une caserne dans le village pour la population, ils n'ont pas envie de nous perdre."

Ils sont une quinzaine de pompiers volontaires, toujours mobilisés en fonction de leurs obligations professionnelles, le lieutenant Champy est aussi professeur de mécanique à Bapaume. Ces travaux permettent de conserver la caserne dans le village et surtout, de souder les équipes.

