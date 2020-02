SNCF : "Patrick", le premier TGV, prend sa retraite après 41 ans de service

publié le 06/02/2020 à 18:25

Une page se tourne pour la SNCF qui voit partir un "cheminot" bien particulier. Après 41 ans de bons et loyaux service, "Patrick", alias TGV01, le premier train sorti des usines Alstom de Berlfort en juillet 1978, prend sa retraite.



Après plus de 13.5 millions de kilomètres parcourus, la toute première motrice TGV du groupe ferroviaire français ne sifflera plus, rapporte La Voix du Nord. Une annonce faite par le compte Twitter Conducteur de train et qui a été confirmée par la SNCF au quotidien nordiste, quelques jours plus tard.

Après deux ans de tests au côté d'une deuxième rame, "Sophie", le TGV01 a rejoint la ligne TGV Sud-Est en 1981. Reconnaissable à son orange vif, Patrick a marqué un tournant dans l'histoire et la stratégie de la SNCF. Le groupe ferroviaire avait alors abandonné son programme de turbines à gaz, qui était testé depuis 1972.

Un projet de restauration vient de naître, sans pour autant en connaître l’issue. ⤵️ pic.twitter.com/frjEq4pwsb — Conducteur de train (@Conducteur_RER) January 31, 2020

Une tournée d'adieux pour Patrick

Et comme les plus grandes stars, "Patrick" aura le droit à un ultime hommage. Du 7 au 25 février 2020, la plus ancienne des rames à grande vitesse effectuera une tournée d'adieux à travers les technicentres de la SNCF.

Pour l'occasion, Patrick a revêtu sa couleur d'origine, le orange. "Elle avait été rénovée, reconfigurée, repeinte en bleu, le matériel avait été changé, mais la motrice d'origine était toujours en circulation jusqu'en décembre dernier", explique la SNCF dans un communiqué.

Le personnel de la compagnie ferroviaire pourra dire au revoir à sa plus fidèle rame à grande vitesse. La SNCF n'a pas encore précisé quel était l'avenir réservé à cette première rame historique qui a officiellement fait plus de 337,5 fois le tour de la Terre.