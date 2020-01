Trois gendarmes blessés lors de contrôles dans la Manche et le Haut-Rhin

et AFP

publié le 16/01/2020 à 13:22

Trois gendarmes ont été blessés dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 janvier, un grièvement dans la Manche et deux dans le Haut-Rhin, au cours de deux opérations lors desquelles ils tentaient de stopper des véhicules, a-t-on appris auprès de la gendarmerie nationale.

"Régulièrement, les gendarmes sont victimes de violences lors de refus d'obtempérer", a-t-on commenté de même source. Vers 22h, ce mercredi 15 janvier, à Avranches, dans la Manche, des gendarmes repèrent un véhicule volé et demandent à son conducteur de s'arrêter. Celui-ci refuse et les militaires jettent des "stop sticks" (sortes de herses) sur la chaussée pour l'obliger à obtempérer.

Le véhicule contourne les obstacles et percute un des gendarmes. Ses collègues font alors usage de leurs armes. Le gendarme grièvement blessé au bassin a été transporté à l'hôpital d'Avranches. Ses jours ne sont pas en danger. Un dispositif a été mis en place pour rechercher le conducteur.

Scénario identique dans l'Est

Quelques heures plus tard, à Bussang, dans les Vosges, un véhicule est contrôlé en excès de vitesse. Les gendarmes du Thillot, une commune voisine, demandent au conducteur de s'arrêter. Celui-ci refuse et est pris en chasse par la patrouille de surveillance et d'interception de la gendarmerie. À Thann, dans le Haut-Rhin, le véhicule percute volontairement celui des gendarmes, blessant les deux militaires qui étaient à bord.

Le conducteur a été placé en garde à vue, tandis que son passager a pris la fuite à pied. Les deux gendarmes blessés ont été transportés au centre hospitalier de Mulhouse.