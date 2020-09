Tour de France : comment circuler à Paris avec l’arrivée ?

publié le 20/09/2020 à 05:49

Cette année ce sera double restriction pour les Parisiens en voiture et les chanceux ayant la possibilité d'assister à l'arrivée des coureurs du Tour de France. Aux habituelles restrictions de circulation s'ajouteront, coronavirus oblige, des mesures sanitaires. Dès lors, seulement quelques 5.000 personnes pourront assister de près à l'arrivée des cyclistes.

Dimanche, les coureurs partiront de Mantes-la-Jolie pour rejoindre Paris et leur point d'arrivée, les Champs-Elysées. Après avoir traversé les Yvelines, en passant par Chaville, Meudon et Issy-les-Moulineaux ; ils arriveront à Paris par le boulevard des Maréchaux et le quai d'Issy.

D'après BFMTV, dès 15h et jusqu'à 19h, la circulation sera perturbée tout au long du parcours emprunté par le peloton. Ces perturbations concerneront les 1er, 4e, 5e, 6e, 8e, 14e et 15e arrondissements de la capitale. C'est-à-dire, entre autres, les quais d'Issy-les-Moulineaux, le secteur de Balard, le quartier d'Alésia, le quartier de Saint-Michel, et les abords du Louvre et du Pont Neuf.

Bien entendu, la circulation sur les Champs-Elysées sera également interdite, sur l'avenue et ses abords, de 7h30 à 22h. La rue de Rivoli sera aussi fermée au public et un vaste périmètre de protection est mis en place par la préfecture de police. Il comprend les alentours de la place Charles de Gaule-Etoile, des Champs-Elysées, du palais de l'Elysée, de la place de la Concorde et du Jardin des Tuileries.