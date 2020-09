Nice : sa locataire ne paye plus de loyer depuis début 2019 et reste chez lui

publié le 19/09/2020 à 08:23

On se souvient de la détresse de ce propriétaire de Théoule-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes dont la maison avait été occupée illégalement. Un couple de quadragénaires qui s'était installé depuis plusieurs semaines au domicile d'une retraitée placée en maison de retraite, à Saint-Honoré-les-Bains, a été délogé. Il a été interpellé pour violation de domicile ainsi que pour les dégradations commises à l'intérieur de l'habitation et pour avoir utilisé le courant électrique de la maison voisine.

Autre problème auquel sont parfois confrontés les propriétaires : celui des mauvais payeurs. C'est le cas d'Alain dont le locataire de son 2 pièces à Nice refuse de verser son loyer depuis début 2019. "Elle a cessé tout paiement, elle n'a accepté aucun recommandé, elle n'a répondu à aucun commandement ni injonction de l'huissier. Nous avons porté l'affaire devant les tribunaux, l'affaire a été jugée le 14 octobre 2019, elle a été condamnée à expulsion. Là-dessus est arrivée la trêve hivernale, puis la Covid."

Aujourd'hui, le propriétaire est en colère : "On me dit qu'il n'y aura pas d'expulsion avant la fin mars 2021. Elle me doit environ 18.000 euros. Il est clair que la loi protège totalement les locataires, et surtout les locataires qui n'ont pas envie de payer".

