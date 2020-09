publié le 19/09/2020 à 21:01

Une parade pour le vainqueur Tadej Pogacar et un sprint pour finir : la 21e étape et dernière étape du Tour de France 2020 part de Mantes-la-Jolie (Yvelines) et se conclut sur l'avenue des Champs-Elysées, dimanche 20 septembre vers 19 heures, au terme de 122 km. Dans le site de prestige qui accueille la dernière étape depuis 1975, les spectateurs seront plus rares qu'à l'ordinaire (5.000 au maximum).

Mais, pour les rescapés de la Grande Boucle, l'essentiel est bien d'en terminer avec la course après quelque 3.500 kilomètres en trois semaines. Après le moment de festivités qui marque la première partie de l'étape, malgré une côte de 4e catégorie située au km 13,5, le Tour entre dans Paris (km 56) par Issy-les-Moulineaux et traverse la rive gauche en longeant le Sénat et le Quartier latin.

Comme l'année passée, la course traverse le Louvre, une image qui a fait le tour du monde, et rejoint le circuit final long de 7 km. Le sprint, au bout des huit tours de circuit, est très probable si l'on se fie au scénario des dernières années. Il faut remonter à 2005 pour trouver trace d'un attaquant (Alexandre Vinokourov) parvenant à déjouer les plans des sprinteurs.

L'arrivée est jugée au bout d'une ligne droite de 400 mètres, à hauteur du Petit Palais et à faible distance de l'Élysée. Départ fictif de Mantes-la-Jolie à 15h45, réel à 16h00, arrivée à Paris Champs-Élysées vers 18h58.

Tour de France 2020 : le profil de la 21e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Sébastien CASTERAN, Jean-Michel CORNU / AFP

Les dix derniers vainqueurs sur les Champs-Élysées :

2010 : Mark Cavendish (GBR)

2011 : Mark Cavendish (GRB)

2012 : Mark Cavendish (GBR)

2013 : Marcel Kittel (GER)

2014 : Marcel Kittel (GER)

2015 : André Greipel (GER)

2016 : André Greipel (GER)

2017 : Dylan Groenewegen (NED)

2018 : Alexander Kristoff (NOR)

2019 : Caleb Ewan (AUS)