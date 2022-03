Près de 20°C à Lyon ce dimanche 27 mars, avec ce beau temps beaucoup ressortent les barbecues. Au bord du lac de Miribel, ils se retrouvent traditionnellement ici pour déjeuner sur l'herbe et faire des grillades en famille ou entre amis, c'était le cas ce midi.

Au soleil au bord du lac, David s'applique pour commencer ses première grillades de l'année. "On la fait plutôt à l'ancienne, on ramène beaucoup de petits copeaux de bois. On évite de mettre des allume-feux ou tout ce qui est un peu chimique", explique-t-il. Au bord du lac de Miribel, différentes cuisines du monde se côtoient autour des barbecues.

"Ça sent bon parce que c'est des brochettes de poulet ou de bœuf marinées à l'asiatique", explique Françoise. La communauté asiatique était au rendez-vous pour profiter du soleil. "Il y a un peu de tout", poursuit Françoise, "Cambodgiens, Vietnamiens, Laotien, Thaïlandais…" À chacun sa recette de sauce ou de marinade pour les grillades, qu'on savoure entre amis ou en famille. Les conditions étaient toutes réunies ce dimanche pour profiter du premier barbecue de la saison.

