Barbecue : comment réussir la meilleure cuisson pour vos viandes ?

Avec l'été, le barbecue est un incontournable de la saison estivale. Légumes, poulet, brochettes, merguez et viandes vont se retrouver sur le grill pour accompagner vos repas en famille et entre proches. Et avant de passer à table, c'est souvent le petit stress pour savoir quelle est la meilleure cuisson de la viande pour la garder tendre et juteuse.

Prévoyez d'allumer le barbecue une petite heure à l'avance car il faudra au moins 40 minutes pour que les braises se forment, sauf si vous possédez un barbecue au gaz bien entendu. Vous pouvez allumer votre feu avec des branches de lauriers ou des pommes de pin pour aromatiser vos viandes.



Pour rendre vos viandes savoureuses, optez pour les papillotes. Une feuille d'aluminium rabattue permet une cuisson idéale, conserve le goût des aliments et empêche les aliments de brûler. Vous pouvez également préparer votre viande en marinade : laisser votre viande reposer au moins 30 minutes avant de la mettre sur le grill lui permettra d'être protégée des flammes durant sa cuisson. Le chef Cyril Lignac recommande cette méthode pour la bavette, la hampe de bœuf, les escalopes de poulet, et brochettes de viande.

Quelques précautions à prendre

Faites attention à ne pas découper la viande crue et les légumes sur la même planche, et ne pas réutiliser le plat qui a servi à transporter la viande crue pour recevoir la viande cuite. Vous risquez de transférer certains micro-organismes indésirables et pathogènes dans votre assiette.

Pour éviter une intoxication alimentaire, préférez les viandes maigres. Si votre viande est trop grasse, de la graisse coulera sur les braises et provoquera des flammes et des fumées qui vont se traduire par des substances cancérigènes sur les aliments.

Évitez tout risque de contact entre les braises et vos grillades, en espaçant votre grille des braises d'environ 10 cm. En effet, lorsque la cuisson se fait à température élevée, cela peut conduire à la formation de composés toxiques voire cancérigènes.

Des recettes de marinades par Cyril Lignac

Pour une sauce chimichurri, on prend 50g de piments jalapeños qu'on épluche et épépine pour enlever le piquant. L'autre 50g de ces piments vous les laissez entiers. Ajoutez un zeste d'orange et 10g de gros sel et on laisse les piments s'égoutter. Ensuite, on prend 150g de mélange d'herbes : coriandre, menthe, persil, et on les met dans de l'eau bouillante pour les cuire. On les refroidit dans de l'eau et on ajoute 35cl d'huile d'olive, deux gousses d'ail, 35g d'échalotes, une cuillère à café de cumin, du sel et on mixe tout cela. On ajoute le jus des piments dans cette sauce. Soit on met la viande dedans pour la mariner ou trempe la viande grillée dans la sauce chimichurri.

Pour une sauce aigre-douce, prenez un oignon que vous coupez en quatre, 12 cl de jus d'orange, 5cl de vinaigre de vin. Ajoutez de l'ail, du cumin et du piment. Roulez la viande dedans et laissez s'imprégner une matinée, 3-4 heures, mais pas plus "sinon cela va cuire la viande", alerte le chef. Au moment de la cuisson, faites attention à ce que votre viande soit bien à température ambiante.

Enfin pour une marinade moutardée, mettez des citrons verts, du gingembre, de l'ail, des piments et un peu de curcuma, du cumin ou du ras-el-hanout. Vous pouvez aussi incorporer une cuillère à soupe de moutarde Savora. Frottez bien la viande à la main pour avoir "quelque chose de moutardé, épicé et piquant", conseille Cyril Lignac. La viande cuite sera bien fondante et moelleuse.