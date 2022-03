Météo : le beau temps va-t-il durer ?

Ça ne vous a pas échappé, le printemps est arrivé avec son lot de soleil et de douceur. En effet, la barre des 20 degrés a été franchie dès cette première semaine de printemps. Ce vendredi 25 mars encore, une météo plutôt agréable est constatée. Un peu de fraicheur le matin mais 16 à 21 degrés dans l'après-midi, 19 à Lille, 20 à Paris, à Bordeaux et à Marseille, 21 à Strasbourg ou encore à Lyon avec du soleil.

Un petit voile persiste quand même des Pyrénées jusqu'aux côtes vendéennes mais qui ne gâchera pas l'impression de beau temps. Une impression qui va se poursuivre tout le week-end. Samedi, soleil, douceur, un voile de nuages quand-même sur la Corse, l'Occitanie et la région PACA. Dimanche, le soleil sera toujours là et sur les côtes de la Manche, les nuages pourraient arriver. Mais sinon, ailleurs, on garde du soleil et des températures entre 17 et 21 degrés l'après-midi.

On va garder cette météo printanière lundi, mais mardi, petit changement de temps avec des nuages un peu plus importants, les températures resteront douces. Le vrai changement de météo, ce sera à partir de mercredi/jeudi, avec le retour de pluies et de températures plus basses. Météo-France annonce 11 à 17 degrés mercredi après-midi, 9 à 17 pour l'après-midi de jeudi.