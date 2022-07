Les infos de 18h - Incendie dans le Gard : le point sur la situation

De nouveaux départs de feu dans les Cévennes. Depuis jeudi, le méga incendie avale des hectares de forêt, 650 ont déjà été brûlés. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre, mais la situation semble sous contrôle.

Signe que les choses s'améliorent, l'un des villages évacué, confiné, Bordezac n'est plus coupé du monde, les routes ont rouvert ce matin. Certains habitants ont pu rentrer chez eux et malheureusement constaté les dégâts. Ici, le feu s'est arrêté à deux mètres des maisons. Quand Guilain rentre dans son salon, rien n'a brûlé, mais des cendres flottent dans la pièce et diffusent une lourde odeur de brûlé : "Ma maison, c'est un fumoir. Ma caravane, c'est un fumoir. Quand j'ai vu que c'était monté chez moi, j'ai eu très peur, surtout des flammes de 50 mètres et en sentant l'odeur", raconte-t-il.

En contrebas, les pompiers attaquent une reprise de flammes avec des lances à eau. La maison d'Anaïs, elle, se trouve à cent mètres, ainsi que son entreprise. "Le feu était à 100 mètres derrière, donc on entendait les arbres crépités. On sait qu'ils (les pompiers) ont été là et qu'ils ont tout fait pour sauver nos maisons, donc on voulait les remercier, c'est la moindre des choses", témoigne cette habitante, qui a installé une banderole dans son jardin "merci à tous", même si la vue de son jardin donne sur des hectares de garrigues noircies : "Les prochaines années où on verra ce paysage tout cramé en sortant de chez nous, ça va nous faire beaucoup de peines. Tout ça, ça m'a fait au cœur", explique Anaïs.

Ce samedi soir, le vent va à nouveau se lever sur certains reliefs, faisant craindre des reprises d'incendies dans certains endroits. Pour rappel, les randonnées dans le Gard sont interdite jusqu'à au moins lundi.

À écouter également dans ce journal

Tour de France - Le Belge Wout Van Aert a décroché sa deuxième victoire sur ce Tour de France en remportant la 8e étape samedi au sprint. Au général, Pogacar reste solide leader.



Japon - Un homme d'une quarantaine d'années a été désarmé et arrêté pour tentative de meurtre. D'après la police, il voulait bien tuer Shinzo Abe.

Éducation - 664.300 candidats ont été reçus au baccalauréat 2022 après la session de rattrapage, soit un taux de réussite de 91,1%, un chiffre en baisse de 2,8 points par rapport à juin 2021, a annoncé samedi le ministère de l’Éducation nationale.

