Tour de France : Wout Van Aert remporte la 8e étape au sprint

Le Belge Wout van Aert a remporté au sprint la 8e étape du Tour de France, samedi à Lausanne, son deuxième succès depuis le départ.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), troisième de l'étape, a conforté son maillot jaune de leader au terme de cette journée marquée par les premiers cas de Covid-19 dans le peloton et le départ des deux coureurs positifs.



Dans le sprint, Van Aert, un moment enfermé, a fini par trouver l'ouverture et devancer sans coup férir l'Australien Michael Matthews, déjà deuxième jeudi à Longwy. Pogacar, qui a disputé le sprint, a empoché 4 secondes de bonification et a porté son avance sur le Danois Jonas Vingegaard, deuxième du classement, à 39 secondes.

Dans cette étape de 186,3 kilomètres, une maxi-chute a jeté à terre ou retardé de nombreux coureurs (Pogacar, G. Thomas, Roglic, Quintana, Bardet, Gaudu, etc), 9 kilomètres après le départ de Dole. Le peloton, à l'initiative de l'équipe UAE, a ralenti l'allure pour permettre le retour des retardataires.

Porteur du maillot vert, Van Aert a enlevé son huitième succès dans le Tour, à égalité avec Pogacar. Le Belge qui s'est imposé dans la 4e étape en solitaire à Calais, compte désormais 37 victoires à son palmarès.

Dimanche, la 9e étape reliera Aigle, siège de l'Union cycliste internationale en Suisse, à la station française de Châtel, pour l'entrée dans les Alpes.

