Incendie dans le Gard : "On est passé à côté de quelque chose de grave", dit le maire de Gagnières

Depuis plusieurs jours, le Gard est victime d'un grand incendie qui a déjà ravagé 650 hectares de végétation et les départs de feu se multiplient. Dans le nord du département, la situation commence néanmoins à s'améliorer samedi 9 juillet, notamment à Gagnières. Selon le maire, le village revient même de loin.

"On a l'impression d'être passé à côté de quelque chose de très très grave", raconte ainsi Olivier Martin. Face à la menace, les pompiers ont choisi d'allumer un contre-feu dans le secteur, une technique ancestrale qui consiste à allumer un feu pour arrêter un incendie en créant un espace vide. "S'il n'y avait pas eu de vent, je pense qu'ils auraient complètement réglé la situation", juge l'édile, qui estime cependant que cela a permis de gagner du temps et de laisser le temps aux renforts d'arriver.



La vigilance reste de mise, rappelle de son côté le chef de la communication des sapeurs-pompiers du Gard. "On a dénombré plus de trente départs de feu dans la seule après-midi de vendredi, dont douze entre 16 heures et 18 heures", indique ainsi le lieutenant-colonel Éric Agrignier, qui évoque des "situations exceptionnelles".

