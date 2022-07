Incendie dans le Gard : “Pas un méga-feu" mais "très inquiétant”, estime sur RTL un pompier

Ce incendie dans le Gard est-il le premier "méga-feu" de l'été ? Déjà 630 hectares de foret détruits et les pompiers préviennent : il faudra sans doute "plusieurs jours" pour en venir à bout.



"On ne considère pas ce feu comme un méga-feu", précise Grégory Allione, président de la fédération nationale des sapeurs pompiers de France. Ici, "c'est un incendie de forêt, c'est un gros feu, c'est un feu qui est inquiétant" étant donné les conditions de sécheresse actuelles et le "vent sur zone".

"Pour autant, un méga-feu, c'est un feu dont l'intensité dépasse l'entendement", explique le porte-parole des pompiers, "dont les vitesses de propagation, les superficies, dépassent l'entendement. C'est un feu qui en devient presque incontrôlable. On en est pas là. Les autorités maîtrisent, (...) même si ce feu est un feu qui est très inquiétant."



De son côté, la préfecture du Gard a jugé vendredi 'évolution de cet incendie "plus favorable, avec seulement quelques foyers de feu persistants", tout en prévenant que l'incendie n'était toujours "pas fixé".

