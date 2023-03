Jardinage : comment réaliser la première tonte de sa pelouse dans les règles de l'art ?

Le début du printemps est le moment idéal pour tondre sa pelouse. Surtout que cette année, la météo est plutôt du côté des jardiniers puisqu'une alternance de pluie et de soleil est observée dans de nombreuses régions. Attention toutefois, pour les habitants de régions en altitude, il est conseillé d'attendre les dernières neiges et gelées pour sortir la tondeuse.

En attendant, il déjà possible de s'atteler à la première étape pour remettre en ordre son jardin : l'arrachage des mauvaises herbes. La main verte star des réseaux sociaux et auteur de Chouchouter ses plantes, Pierre le cultivateur, conseille de réaliser cette étape préliminaire juste après un épisode pluvieux ou en ayant humidifié sa terre au préalable. "Cela permet de retirer plus facilement les racines de pissenlits, lierres, ronces et autres herbes indésirables", assure-t-il. Des déchets verts qui pourront ensuite alimenter votre compost - uniquement si celui-ci monte en température - ou être déposés à la déchetterie.

Ensuite, place à la débroussailleuse pour entretenir les bordures - seuls les dessous de haie peuvent passer à la trappe, car ils abritent généralement des hérissons -, avant de sortir la tondeuse. "La première tonte doit être la plus courte possible, je conseille donc de positionner la lame sur le niveau 3", précise Pierre le cultivateur. Il est également recommandé de ramasser l'herbe coupée pour éviter de créer un feutrage et, par la même, des trous dans le gazon.

Attention aux hérissons

Pour les adeptes d'une pelouse bien verte et bien touffue, la première tonte est le moment idéal pour ressemer du gazon. "Pour cela, grimez votre terrain avec un scarificateur (sur roue, thermique ou électrique) en croisant les mouvements pour retirer mousse et feutrage. Puis, semez les graines à la volée en insistant sur les zones dégarnies et répétez l'opération avec du terreau pour gazon. Enfin, passer le rouleau à gazon sur toute la surface et laissez faire la pluie ou arrosez abondamment votre jardin", détaille Pierre le cultivateur.

Quinze à vingt jours plus tard, la hauteur de votre pelouse devrait vous inciter à ressortir la tondeuse. Mais cette fois, pas question de faire une coupe à ras : placez la lame au cran numéro 5 pour éviter d'arracher les jeunes pousses sur votre passage. Vous pourrez ensuite repasser au niveau 3 pour la troisième tonte ou même, pour les plus chanceux, sortir le tracteur tondeuse.

Et si le moment idéal pour tondre sa pelouse se situe trois jours après la dernière pluie et plutôt l'après-midi, n'oubliez pas, toutefois, qu'il est interdit de tondre entre midi et 14 heures, ainsi que le dimanche après-midi. "Je recommande également aux propriétaires de robot-tondeuse de les éteindre la nuit pour éviter de déranger les hérissons ou pire de les écraser", avertit Pierre le cultivateur.



