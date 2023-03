Jardinage : pourquoi est-il fortement déconseillé - voire interdit - de tailler ses haies jusqu'en septembre ?

Si vous n'avez pas eu le temps de tailler vos haies après l'hiver, il est déjà trop tard. En effet, la fauvette à tête noire, le merle noir, le pouillot véloce ou encore le verdier d’Europe sont entrés en période de nidification et ils se sont très certainement installés dans votre haie à cette fin.

Aussi, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et l'Office français de la biodiversité (OFB) appellent les Français à les laisser se reproduire "en paix" et à ne pas tailler leur haie entre le 15 mars et la fin du mois d'août. Un enjeu de taille puisque 32 % des oiseaux nicheurs sont menacés d’extinction en France.

Autre précaution à prendre : ne pas passer la tondeuse sous sa haie, car des hérissons y sont peut-être nichés. L'idéal étant même de garder du bois mort sur pied et au sol.

La LPO rappelle au passage que la meilleure période pour tailler ses haies ou élaguer ses arbres se situe en hiver, entre novembre et décembre, qui correspond à la période de la montée de sève.

À noter par ailleurs que, si aucune loi ne l'interdit formellement en France - hormis pour les agriculteurs -, certains arrêtés préfectoraux sont pris en ce sens. Pensez donc à vérifier la réglementation qui s'applique chez vous si l'envie de tailler votre haie est plus forte que celle de préserver la biodiversité.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info