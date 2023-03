Météo en France : faut-il avoir peur d'un coup de froid pour nos plantes ?

La journée du mercredi 29 mars s'annonce chaude : jusqu'à 28 degrés prévu à Bordeaux ou encore à Tarbes dans le Sud-Ouest. Mais les températures vont perdre dix degrés jeudi. Pas d'inquiétude pour vos plantes, il en faut plus pour les fragiliser.

"On dit qu'une plante a besoin d'être couverte et protégée au moment où il y a plusieurs jours ou nuits de températures négatives", explique Charlotte Morin, jardinière et paysagiste. Elle rassure : "Là ce n'est absolument pas le cas, puisqu'on a une baisse des températures, peut-être significative, mais que la plante saura gérer sans aucun souci."

La baisse des températures sera donc trop courte et de trop faible importance pour être dangereuse pour les plantes. "Il y aurait eu -5°C pendant trois, quatre, cinq nuits, peut-être, mais non, on est au printemps. Il ne faut pas avoir peur", conclut Charlotte Morin.

