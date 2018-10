publié le 15/10/2018 à 13:22

La situation continue de s'aggraver dans l'Aude. Plus de 1.000 habitants de la commune de Pezens ont été évacués à titre préventif, à cause des risques présentés par un barrage. Le département a été placé en vigilance rouge par Météo France suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit de dimanche 14 à lundi 15 octobre.



À cause des intempéries, le barrage pourrait céder et provoquer une vague-submersion. Sur les 1.500 habitants de cette commune au nord-ouest de Carcassonne, un millier a été évacué.

D'après France Bleu, les gendarmes sillonnent les rues et frappent à la porte de chaque habitant pour les prendre en charge. Un hélicoptère survole également la zone pour repérer d'éventuelles personnes en détresse. L'évacuation a ensuite été suspendue, a indiqué la sécurité civile.

Treize personnes ont déjà perdu la vie dans le département, et cinq autres ont été blessées.