publié le 15/10/2018 à 15:08

Un bilan qui ne cesse de s'aggraver. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'Aude dans la nuit de dimanche 14 au lundi 15 octobre ont provoqué la mort de 13 personnes, selon un nouveau bilan provisoire fourni par la sécurité civile. Un précédent bilan du ministère de l'Intérieur faisait état de sept morts et cinq blessés graves. Le département de l'Aude, où la crue a atteint un niveau sans précédent depuis 1891, est placé en vigilance rouge depuis 6 heures.



L'Élysée a annoncé qu'Emmanuel Macron se rendra dans l'Aude "dès que possible". Quant à Édouard Philippe, le premier ministre est attendu sur place dans l'après-midi avec le ministre de la Transition écologique François de Rugy.

Le remaniement du gouvernement ne sera donc pas annoncé ce lundi 15 octobre, a annoncé l'Élysée à l'AFP, qui souhaite donner la priorité au secours des victimes des inondations dans l'Aude. "Le président de la République a demandé au Premier ministre de se rendre sur place et de lui rendre compte", a indiqué l'entourage d'Emmanuel Macron.

D'intenses consultations

La question du remaniement est "importante, elle sera évoquée le moment venu", avait déclaré le chef du gouvernement lundi matin depuis Nantes où il était en déplacement. Il assume l'intérim de Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur, à la suite du départ fracassant de ce dernier le 2 octobre.



Le remaniement, qui semblait acquis une semaine plus tard mais qui avait finalement été reporté sans explication, était attendu avant la prochaine séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, mardi à 15 heures.



Durant tout le week-end, le président et le Premier ministre ont poursuivi d'intenses consultations pour finaliser l'équipe qui doit donner un nouveau souffle au quinquennat d'Emmanuel Macron après un été et une rentrée chaotiques.