publié le 14/10/2018 à 10:51

Après le Portugal et l'Espagne, la tempête Leslie va passer par la France. Alors que des milliers de foyers sont privés d'électricité chez nos voisins, elle devrait néanmoins perdre en intensité avant d'arriver sur les côtes françaises.



Météo France a ainsi placé 4 départements en vigilance orange "orages et pluie-inondation". Il s'agit de l'Aude (11), de l'Hérault (34), des Pyrénées-Orientales (66) et du Tarn (81). Des vents violents devraient frapper ces territoires, accompagnés d'orages dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 octobre. Les fortes pluies vont quant à elles durer jusqu'à lundi midi.

Météo France rappelle les consignes de sécurité à destination des habitants des zones concernées : en cas d'orages, évitez d'utiliser votre téléphone et vos appareils électriques. Concernant les risques d'inondations, ne vous engagez pas sur une voie immergée ou à proximité d'un cours d'eau, que ce soit à pied ou en voiture.

4 départements en vigilance orange "orages et pluie-inondation" Crédit : Capture d'écran / Météo France