publié le 14/10/2018 à 16:25

Le Portugal s'attendait à l'un des pires ouragans depuis 1842. Leslie a finalement été rétrogradée en tempête post-tropicale en touchant les côtes du pays ce dimanche 14 octobre. Une grande partie du territoire avait été placée en alerte rouge par précaution.



27 personnes ont été légèrement blessées et une soixantaines ont dû être relogées, a indiqué le commandant de la protection civile portugaise, Luis Belo Costa. 324.000 personnes ont été temporairement privées d'électricité dans la matinée, avant que le courant ne soit rétabli dans la plupart des foyers concernés.

Près de 1.900 incidents ont été recensés par les secours, en majorité des arbres arrachés ou des toitures endommagées par la puissance du vent. Le district de Coimbra (centre) a été le plus durement touché, devant ceux de Leiria (centre), Aveiro (nord), Viseu (nord), Lisbonne et Porto (nord).

"La ville semblait en état de guerre"

"Je n'avais jamais vu une chose pareille. La ville semblait en état de guerre, avec des voitures écrasées par des arbres tombés", a témoigné un habitant de Figueira da Foz, ville côtière à 200 kilomètres de Lisbonne, à la chaîne SIC.



La finale du championnat d'Europe féminin en hockey sur patins à roulettes, entre le Portugal et l'Espagne à Mealhada, a presque failli se dérouler sans encombres jusqu'à ce qu'une partie du toit de l'enceinte sportive ne s'envole à 2 minutes de la fin.



En fin de matinée, la tempête continuait sa route vers l'Espagne. "Le plus grand danger est passé. Le phénomène a surtout affecté les régions du littoral centre et nord du pays", a déclaré devant la presse le commandant de la protection civile portugaise.