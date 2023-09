Climat : quel avenir pour notre planète ?

Cette année, l'été a été plutôt agité. Malheureusement, où que l'on porte son regard, de nombreux records ont été battus. Dans ces records, on note les températures absolues en France fin août, à une période où on ne devrait normalement pas les battre. Généralement, les vagues de chaleur apparaissent plus tôt.

Pas épargné, juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète, rejoint par le mois d'août. Paradoxalement, la France a notamment eu des records dans la descente des températures en quelques jours. Le phénomène est d'autant plus sérieux, que des poussins, manchot empereur, seraient en train de mourir en raison du manque de banquises.

L'océan connaît des vagues de chaleur et l'Atlantique nord est en train de vivre un record de chaud. Cette situation a empiré avec l'arrivée d'El Niño, une oscillation qui compte provoquer des choses encore plus extrêmes.



Des centaines de feux encore actifs au Canada

Cela s'est déjà traduit avec un certain nombre de conséquences désagréables, particulièrement avec des incendies hors normes. Après l'Australie, où le tiers de la superficie française avait brûlé il y a trois ans, c'est au tour du Canada de faire l'actualité. Pour le moment, c'est l'équivalent d'un quart de la superficie de la France qui aurait brûlé. Néanmoins, des centaines de feux sont encore actifs.

Les catastrophes naturelles, c'est malheureusement ce qui attend la planète à l'avenir. Face à l'ampleur de la situation, le ministère de l'Environnement a pris l'initiative de demander à toutes les activités, les entreprises, les administrations, les collectivités et bien d'autres, de réfléchir et de se confronter à une trajectoire de réchauffement. À l'avenir, les perturbations vont augmenter, il faudra alors essayer d'anticiper la chose.

