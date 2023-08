Incendies au Canada : évacuations, feux de forêt “extrêmes”... Le point sur la situation

Les deux larges incendies situés dans l'ouest du Canada ont continué de gagner du terrain ce dimanche 20 août. Selon les pompiers de Colombie-Britannique, le brasier issu de cette fusion s'étend désormais sur plus de 41.000 hectares. Ayant détruit plusieurs bâtiments, les vents du nord n'ont pas aidé à stopper la propagation des flammes.

Face à l'ampleur de la situation, des milliers de personnes ont dû être évacués de la ville de Kelowna, enveloppée d'une fumée épaisse, odorante et visible à plus de 100 kilomètres autour de la ville, a constaté une journaliste de l'AFP. En état d'urgence, environ 30.000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation et 36.000 autres sont en état d'alerte et prêtent à fuir, ont indiqué les autorités locales.

Le nord du Canada n'est pas non plus épargné. Les 20.000 habitants de la ville de Yellowknife ont, pour la plupart, été évacués, en raison de la situation "en constante évolution", ont communiqué les Forces Armées Canadiennes.



"Des événements météorologiques extrêmes qui ont un impact énorme dans le pays"

La responsable des situations d'urgence de la province n'a pas manqué de rappeler aux habitants d'éviter "les régions de la province touchées par les incendies pour faire du tourisme ou pour vous amuser". Justin Trudeau, le premier ministre canadien, a indiqué de son côté le déploiement de "matériel des Forces armées canadiennes et des ressources pour appuyer les évacuations".



Dans ces ressources, près de 400 militaires ont été déployés dimanche 20 août dans la région pour "la construction continue de coupe-feu". "Nous avons des jours difficiles qui s'annoncent", a expliqué dimanche soir Mike Westwick, le responsable de l'information sur les incendies pour le gouvernement de la province.

"C'est un été pas comme les autres, on est en train de le voir à travers le pays, que ce soit en Nouvelle-Écosse, à travers l'ouest canadien, on a eu des événements météorologiques extrêmes qui ont un impact énorme dans le pays", a souligné Justin Trudeau lors d'une conférence de presse de soutien envers les Canadiens dimanche.

Ces dernières années, le pays fait face à des événements météorologiques d'une intensité et d'une fréquence extrême, accrues par le réchauffement climatique. Cette saison, les feux de forêts battent tous les records pour le Canada : 14 millions d'hectares, environ la superficie de la Grèce, ont brûlé.